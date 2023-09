Mas allá del cine: el lío de Jordi Évole con su documental sobre Josu Ternera en el festival de San Sebastian

La polémica ha vuelto al Festival Internacional de Cine de San Sebastián , donde la prevista proyección del nuevo documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez , 'No me llame Ternera' , en la que se entrevista al ex dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea , 'Josu Ternera', ha causado un revuelo considerable. Hace doce años que ETA puso fin a las acciones terroristas. Y ya han pasado cinco años desde que anunció su completa disolución. Pero de alguna forma la organización sigue muy viva en la sensibilidad social del país. Tantos años de horror aún causan dolor y su sola mención sigue generando suspicacias y posturas encontradas.

El Festival también lo tiene claro. 'No me llame Ternera' se emitirá el próximo 22 de septiembre. "Estimamos que la película ha de ser vista primero y sometida a crítica después, y no al revés", zanjó el director del certamen, José Luis Rebordinos, en un comunicado en el que aclaran que no han recibido la carta de protesta. "La no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este festival no proyectaría una película con esas premisas", añadió, a la vez que incidía en que "dar la voz no es dar la razón".