Otro de los personajes de este programa que sigue siendo recordado es Jazz , el amigo inseparable de Will. Jazz se caracterizaba por ser incluso más despistado y con peores modales que Will, aunque sin ser jamás un mal tipo, y era frecuente ver al tío Phil montar en cólera cada vez que el amigo de su sobrino coqueteaba con Hillary. El hombre detrás del personaje era Jeffrey Townes, socio musical y amigo de la adolescencia del Will Smith, quien se presentaba con el nombre de DJ Jazzy Jeff.

De esta forma, Jeffrey Allen Townes pasó a ser DJ Jazzy Jeff, y probó suerte en varios grupos de rap estadounidenses, hasta que dio con Will Smith, un joven también enfrascado en el mundo del hip-hop que todavía no había empezado su enorme carrera como actor.

Juntos, formaron el exitoso grupo ‘DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince’, con el que acabarían editando ocho discos, de los cuales dos llegarían a ser Disco de Platino, ‘He’s the DJ, I’m the Rapper’ (1988) y ‘Homebase’ (1991), y otros tres Disco de Oro. Además, se convirtieron en el primer grupo de rap de la historia en ganar un Grammy por el tema ‘Parents Just Don’t Understand’ (1989).