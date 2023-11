"La Casa Blanca invitó a un grupo de gente disléxica a un acto para hablar sobre este trastorno de aprendizaje que, curiosamente, padecemos tanto Tom como yo", aseguró Cher en una entrevista con el medio The Daily Mail. "Por supuesto allí no pasó nada, de hecho, no empezamos a salir hasta más tarde. Pero la conexión entre nosotros empezó esa noche", confesó.