Así es la mansión de 'Saltburn' donde dieron la mejor fiesta de los últimos años del cine

Son tiempos en los que el baremo de tu éxito lo determina el hecho de que puedas posicionar una canción en Tik Tok. No tiene que ser tuya, claro. Los veteranos The Cramps, una banda punk de culto de los 80 (es decir, totalmente desconocida para los milenial) seguramente no se imaginaron nunca que su 'Goo goo muck' se haría viral el año pasado gracias al baile de Jenna 'Wednesday' Ortega. Los mismo se puede decir de 'Murder on the dance floor', un hitazo de principios de los 2000, es decir, de antes de que naciera el 90% de los usuarios de la plataforma, que hoy la escuchan a todas horas. Y la culpa de todo la tiene 'Saltburn'.