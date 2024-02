Su divorcio de Ariadna Gil, dos hijos y la muerte de su hermano: la vida de David Trueba

El actor de ‘El señor de los anillos’ c onoció a Ariadna Gil en 2006 durante el rodaje de ‘Alatriste’, donde crearon una buena amistad que dio un paso más dos años después, cuando volvieron a coincidir en ‘Appaloosa’. El flechazo entre los dos actores terminó dando completamente en la diana, provocando la separación entre Trueba y Gil , que desde entonces vive en Madrid con el estadounidense. Eso sí, guardan buena relación, Ariadna Gil incluso participó en ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’, dirigida por Trueba.

Desde entonces, tanto la pareja como Trueba han sido discretos, aún más, con su vida privada, aunque el cineasta habló con La Vanguardia hace unos años de que no estaba “enamorado y me fastidia mucho. Lo siento porque es el estado ideal del ser humano, el mejor, maravilloso. Movimiento tengo… pero no ese amor pasional que te deja sin aire, el que te arranca y te descoloca”.