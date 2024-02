Cienciología, tragedia y pasos de baile: John Travolta cumple 70 años

Si tuviéramos que quedarnos con una sola escena de las muchas y muy icónicas que componen la carrera de John Travolta , sería una en la que no baila. De hecho, ni siquiera habla. Amanece dentro del metro de Nueva York y Tony Manero está devastado de soledad. Su amigo más vulnerable acaba de tirarse por un puente, el resto de su pandilla son unos idiotas integrales y la chica que quiere pasa de él. No parece un genialidad de guión, pero una fotografía impecable, la música de los Bee Gees y la extraordinaria presencia de Travolta llenan completamente la pantalla de melancolía.

Podríamos definir la carrera de Travolta por sus icónicos movimientos: desde su rol como rey de la 'disco' en 'Fiebre...' hasta su legendario twist con Uma Thurman en 'Pulp Fiction', pasando por todos los números musicales de 'Grease' e incluso un pequeño número de homenaje a Elvis en 'Mira quien habla'. Quizá su versión de 'You can`t stop the beat' en 'Hairspray' sea su último gran aporte a los musicales emblemáticos. No es poco para un actor que contrariamente a lo que cualquiera podría pensar, no tuvo una formación como bailarín hasta la misma preparación de 'Fiebre del sábado noche', cinta en la que bailó todos los números a pesar de que el director le propuso usar un doble, idea que el actor rechazó.