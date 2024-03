La gala de los Oscar del año pasado tuvo varios momentos memorables, pero sin duda lo que más recuerdan muchos es aquel instante en el que el presentador, J immy Kimmel, apareció en el escenario con un burro . ¿La razón? Todos aquellos nominados que no ganaran la estatuilla podían consolarse abrazándolo. Este año los momentazos no han sido pocos, y entre ellos ha habido un nuevo animal protagonista, Messi, el perro de ‘Anatomía de una caída’, que ha vuelto a conquistar al público.

Ya en el almuerzo de los nominados Messi fue uno de los grandes protagonistas, llegando a enamorar a estrellas como Ryan Gosling, que no dudó en acercarse al perro. Pese a su gran actuación en la película francesa, varias distribuidoras se habían quejado de su protagonismo, robándole el foco a otras estrellas, por lo que parecía que finalmente no acudiría a la ceremonia de los premios Oscar 2024. Esas quejas al final no dieron sus frutos y Messi fue uno más en el público del Dolby Theatre.