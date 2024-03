El emotivo discurso de Robert Downey Jr. a su mujer al recoger el Oscar: "Me amó hasta devolverme a la vida"

Downey Jr. estuvo a punto de trabajar con Nolan hace años en sus primeras cintas, pero el turbulento momento que vivía hizo que esa colaboración no llegase hasta ahora con ‘Oppenheimer’. Un pasado del que no reniega.

“Me gustaría agradecer a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden. Me gustaría agradecer a mi veterinaria, quiero decir, a mi esposa, Susan Downey. Ella me encontró siendo una mascota gruñona y me rescató, me amó hasta devolverme a la vida, por eso estoy aquí”, dijo sobre aquellos años 90 en los que vivió una auténtica espiral de autodestrucción de la que comenzó a salir a comienzos de los 2000.