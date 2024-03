Sharon Stone revela el nombre del productor que le obligó a acostarse con su compañero de rodaje

En marzo de 2021, Sharon Stone, durante una entrevista con ‘Variety’, habló sobre el productor masculino que le pidió mantener relaciones sexuales con su compañero de rodaje aunque no mencionó su nombre: “Me explicó por qué debería follarme a mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en la pantalla. Porque él, en su día, hizo el amor con Ava Gardner en pantalla y fue sensacional. Solo el espeluznante pensamiento de él en la misma habitación con Ava Gardner me hizo pensar. Entonces me di cuenta de que ella también tenía que aguantarlo y fingir que era interesante de alguna manera”.