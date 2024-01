Cuando se nos vienen a la mente las aplicaciones para ligar probablemente te imagines que en ellas solo hay gente de la edad de tus hijos o tus sobrinos, pero nada más lejos de la realidad. En esas aplicaciones, siempre que se sea mayor de edad, hay gente de todas las edades. Por eso mismo, Sharon Stone ha empezado 2024 con un objetivo: el de enamorarse, y como el tú a tú no le ha dado resultado, la actriz de ‘Instinto básico’ ha tomado la decisión de entrar en Tinder para ver si encuentra a su media naranja.

La actriz de 65 años vive en total libertad, presume de su cuerpo y, después de dos divorcios, quiere volver a enamorarse. Lo contaba en una entrevista hace unos días a The Times . “Este año quiero enamorarme. Estoy en Tinder” , afirmaba durante la entrevista. No es su primera aventura en la aplicación de citas, hace unos años ya estuvo en ella, pero le bloquearon la cuenta porque pensaban que era falsa y alguien estaba haciéndose pasar por la actriz.

“Aparezco como yo misma. No es algo que pueda fingir”, dice sobre su forma de comportarse en la aplicación, donde ya ha tenido alguna que otra experiencia, incluso con “un adicto a la heroína que claramente llevaba unas 20.000 inyecciones después de la foto que me envió”.

Para ella estar en la aplicación es porque quiere encontrar conexión con alguien, no solo sexo, para eso “no es necesario que vayas a Tinder”. “No busco nada en especial, nunca he buscado nada concreto porque no creo que funcione así”, explica ahora que está inmersa en la búsqueda de un amor.