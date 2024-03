Viene un remake de 'El Cuervo': nuevos detalles sobre la muerte de Brandon Lee en el rodaje de la original

'Still Rolling: Inside the Hollywood Dream Factory' es el nombre de las memorias del director Dwight H. Little, que había trabajado con Brandon en 'Rapid fire', apenas un año antes de su muerte. En ellas, Little cuenta que "Había un gran primer plano mirando hacia el cañón de un arma. A los cámaras les preocupaba que el cañón pareciera estar vacío, por lo que se colocó una bala falsa de algún tipo en el cañón para evitar que la luz entrara. Cuando la segunda unidad terminó, se guardó el arma durante la noche. Nadie se acordó de sacar la bala . Cuando la primera unidad necesitó el arma al día siguiente, la sacaron y colocaron una carga de fogueo para prepararla”.

Han pasado veinte años desde el estreno -tras un acuerdo de los productores con la familia Lee- de 'El Cuervo' original. La película, que dicho sea de paso cuenta con una banda sonora espectacular, con lo más graneado del dark noventero, de The Cure a Nine Inch Nail, pasando por The Jesus and Mary chain, se convirtió naturalmente en objeto de culto. Esto para decir que no era fácil atreverse con una nueva versión. Pero el director Rupert Sanders lo ha hecho, y al parecer de la mejor manera porque el encargado de llenar los zapaos de Brandon no es otro que Bill Skarsgård que, hablando de maldiciones, es el payaso Pennywise de 'It'.