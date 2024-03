¿Por qué nos fascina tanto la historia del Titanic? Tal vez porque el estrepitoso y trágico 'fracaso' del llamado 'Buque de los sueños' apelaba a una de las más clásicas bajas pasiones de la clase media: comprobar que los ricos también lloran. Parte de la maestría de Cameron consistió, precisamente, en convertir el hundimiento del Titanic no solo en una historia de amor sino en una historia de la lucha de clases, bastante maniquea, es cierto, en la que tenemos a un rico muy malo, a un pobre muy bueno, y a una joven libertaria en proceso de desclasamiento. Uno con el fondo musical de 'My heart will go on', pero desclasamiento al fin.