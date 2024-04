Nació pobre y tuvo una infancia triste en la que dos de sus hermanas murieron al poco de nacer y en el colegio las niñas se burlaban de ella. Pero ella sabía que quería ser actriz, así que pese a la oposición de su madre, se presentó al concurso de Fame and Fortune en 1921 con solo 16 años. Su padre le dio un dólar para ello. “Eso era un gran sacrificio para él. Fui a un fotógrafo barato de Brooklyn y me hizo dos fotos. Eran tremendas. Las envíe al concurso y me senté a esperar y rezar”, contó.