Courtney Love carga duramente contra Taylor Swift: "No es interesante como artista"

Courtney Love, exmujer de Kurt Cobain, ha acaparado portadas a lo largo de su trayectoria musical por sus escándalos

Ahora, la artista ha atacado con sus últimas declaraciones a Taylor Swift, Madona, Lana del Rey y Beyoncé

Los últimos enfados de Courtney Love: la lista de sus enemigos recientes

A lo largo de los años, Courtney Love ha conseguido acaparar las portadas tanto por sus éxitos conseguidos con motivo de su trayectoria profesional en la música como por sus escándalos. Ahora, la que fuera pareja de Kurt Cobain está inmersa en su proyecto 'Courtney Love's Women' donde comparte a través de la BBC reflexiones acerca de algunas de sus compañeras de profesión.

Taylor Swift o Madonna, víctimas de las palabras de Courtney Love

Con sus últimas declaraciones en el formato, la cantautora ha querido hacer un alegato a favor de de la evolución de la mujer en la industria. Sin embargo, también ha aprovechado para criticar el camino que algunos de los rostros más reconocidos a nivel internacional están siguiendo y que, sin duda, no son de su agrado.

Una de las que se ha convertido en protagonista de las palabras de la también actriz es Beyoncé a quien, a pesar de haber cumplimentado la idea su último trabajo, ha subrayado su descontento con sus temas: "Me gusta la idea de que haga un disco country porque se trata de mujeres negras que entran en espacios donde antes solo se permitía a mujeres blancas. Como concepto me encanta pero no me gusta su música", ha explicado sobre la que se ha posicionado como la primer mujer afroamericana que lidera la lista de ventas Billboard 200 en la modalidad de música country.

Sin embargo, a la que no ha querido dar una de cal y otra de arena es a Taylor Swift, que ha terminado saliendo escaldada por completo: "Taylor no es importante. Puede que sea un espacio seguro para las chicas y probablemente sea la Madonna de ahora pero no es interesante como artista", ha asegurado de la que este año ha batido un récord al alzarse como la primera cantante que gana el premio a ‘mejor álbum del año’ hasta en cuatro ocasiones, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.

Otra de las víctimas del discurso de Love ha sido Lana del Rey, a quien ha instado a tomar un parón en su carrera: "No me gusta Lana desde que versionó una canción de John Denver y creo que debería tomarse siete años de descanso. Hasta 'Take Me Home Country Roads' me parecía genial pero cuando estaba grabando mi nuevo álbum, tuve que dejar de escucharla porque me influía demasiado", ha afirmado sobre la de ‘Summertime Sadness’.