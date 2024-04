La opinión de Meg Ryan 20 años después sobre la escena del orgasmo falso en 'Cuando Harry encontró a Sally'

Tras pasar ocho años alejada de la industria cinematográfica, Meg Ryan estará de vuelta el próximo 17 de mayo en las salas y lo hará por todo lo alto con su segunda película como directora, ‘Lo que sucede después’, que además dirige y protagoniza ella misma. La desaparición de la de Hollywood, aunque se llegó a apuntar que se debió a su papel en ‘En carne viva’, el film feminista que desató las críticas de algunos, tuvo una razón muy distinta a la expuesta: “Hubo varias cosas. El material que me llegaba tampoco me volvía loca. Pero la decisión la tomé por mis hijos (Jack, de 31 años y Daisy, que adoptó en 2006). Sentí que era el momento, que se me presentaba un reto que me atraía más que volver al trabajo”, ha contado en el 'BCN Film Fest' sobre la decisión que su alrededor entendió y respetó.