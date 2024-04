La gran amistad entre Nicole Kidman y Meryl Streep: "Has sido mi luz"

View this post on Instagram

Recordó especialmente como el primer día de rodaje repitió una y otra vez una escena con una gran carga emocional que, además, estaba llena de gritos. “No me he recuperado de ese primer día, nunca había visto algo sí. Fue traumatizante porque pensé que esta mujer era una Valquiria. ¿Cómo podía sostener eso? Nunca cede, nunca decepciona”, contó. “Es imposible no envidiar a Nicole Kidman, pero también lo es no quedarse asombrado ante ella”.