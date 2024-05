Whoopi Goldberg, sobre sus adicciones: "Lo dejé porque no quería morir"

Whoopi Goldberg lleva décadas dedicada a la actuación, pero ha sido ahora, a sus 68 años, cuando ha decidido hablar de una de las etapas más oscuras de su vida, la época en la que ella misma se reconoce como adicta a la cocaína. La actriz acaba de sacar ‘Bits and Pieces: My mother, my brother, and me’, sus memorias en las que ahonda en aspectos muy personales de su vida, muchos de ellos hasta ahora desconocidos. En ellas habla sin tapujos sobre los años 80 en Hollywood, donde cada una de las fiestas a las que acudía estaban repletas de drogas de todo tipo y ningún invitado se escandalizaba por ello.