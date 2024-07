No son accidentes, no son ciencia ficción, ni siquiera son producto de la crueldad humana: es solo la propia naturaleza desatando su poder sobre nosotros. Y nos encanta. Dentro del género de 'cine catastrofista', entre invasiones alienígenas, accidentes nucleares y apagones informáticos, hay un subgénero, el del 'desastre natural' que hoy vuelve a ponerse moda gracias ' Twisters' que recrea de cierta manera 'Twister' , la cada vez más apreciada película sobre cazadores de tornados que protagonizaran Helen Hunt y Bill Paxton en 1996.

¿Por qué nos gustan? Porque son reales. Podemos verlos en las noticias de tanto en tanto , aunque en las películas sus dimensiones sean siempre 'exageradas'... o no. Y aunque no signifiquen la 'extinción de la humanidad', precisamente su carácter 'local' los desastres naturales ponen en relieve tanto nuestro aislamiento social como la solidaridad de la tribu ante el peligro . Vamos contarlo mejor hablando de cinco clásicos en los que la madre tierra nos decía "hasta aquí llegamos".

Te parecerá que este clásico de los hundimientos trata de un 'accidente', pero no. A diferencia de 'Titanic' el USS Poseidón de esta obra maestra no choca con ningún iceberg sino que simplemente se ve enfrentado a una monumental ola de 30 metros que lo pone cabeza abajo. Lo que sigue es hora y media de humanidad en estado puro, mientras un grupo variopinto de supervivientes intenta llegar a la zona más delgada del casco para escapar del ahogamiento inminente. Gene Hackman como un predicador enfrentándose directamente a la voluntad de dios es oro puro hecho celuloide. Además la banda sonora tiene temazo: 'The morning after', ganadora del Oscar.