Joaquin Phoenix sobre su cambio físico en Joker 2: "Ahora que tengo 49 años no lo volvería a hacer"

“No voy a hablar de los detalles de la dieta , pero esta vez me pareció un poco más complicado porque teníamos que ensayar mucho el baile, algo que no había hecho la última vez” ha dicho Joaquin Phoenix esta tarde en Venecia. Las primeras reacciones delos privilegiados espectadores de 'Joker 2' no solo aseguran que se trata de, posiblemente, " la película del año" sino que se rinden ante la interpretación de Phoenix, anclada tanto en el desorden mental del personaje como en su aspecto físico.

Y aunque tanto Todd Phillips, director de ambas cintas sobre la historia de Arthur Fleck, como sus protagonistas admiten no haber considerado la cinta como un musical en primer momento, lo cierto es que ya desde la primera parte, con su ya icónico baile en las escaleras al ritmo de 'Rock 'n' Roll (Part 2)' de Gary Glitter, quedaba claro que la música formaba parte importante del mundo interior de Joker, algo que parece haberse exacerbado en esta segunda parte. "Para mí, no se distancia demasiado de la primera película -ha asegurado el director-. Arthur es extraño, distante y todo eso, pero tiene música dentro de él. Tiene cierta gracilidad. Eso influyó mucho en sus bailes en la primera película. No me dio la sensación de que estuviéramos dando un gran salto, pero creo que tendrá sentido cuando la veáis".