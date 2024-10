Estrellas de la actuación que eran familia y no lo sabías

Sin embargo, hay en el universo del espectáculo otros parentescos más cercanos que a veces pasan desapercibidos. Algunos son más bien parentescos políticos: por ejemplo Cameron Díaz y Nicole Ritchie están casadas con dos hermanos, con lo que la actriz de 'Los ángeles de Charly' y Lionel Ritchie habrán compartido alguna comida familiar. O Casey Affleck , el hermano pequeño de Ben, que es cuñado de Joaquin Phoenix, ya que está casado con su hermana, Summer. Spielberg es padrino de Drew Barrymore, a quien dirigió de niña en 'ET'. Y Stanley Tucci conoció a su mujer, Felicity Blum, gracias a su compañera de reparto en 'El diablo viste de Prada', Emily Blum , hermana de Felicity.

La lista es casi interminable, así que seleccionamos algunas de las conexiones sanguíneas de las que seguramente no eras del todo consciente.

Seguramente esta no te la esperabas, pero la GOAT (Greatest of all time) y la recordada protagonista de 'El lago azul' son primas segundas por parte del padre de Meryl y la madre de Brooke, que comparten un abuelo alemán. Pero además ambas tienen otra célebre prima en común, nada menos que Glenn Close, con quien Streep tuvo durante los 80 y 90 una especie de 'rivalidad' motivada por ser ambas actrices de enorme talento, características físicas similares y tener casi la misma edad. Todo queda en familia.