El retorno del rey: Daniel Day-Lewis regresa a la actuación tras siete años de retiro

El actor Daniel Day-Lewis enfrenta hoy al mismo tiempo la paternidad y el retorno. No de sus hijos, sino el suyo propio : siete años lo alejan de su última película. Siete años en los que el único actor que ha ganado tres veces el Oscar por un rol protagónico, repitió muchas veces que sería un adiós definitivo. El motivo de ese radical alejamiento no podía calzar más con el temperamento de un intérprete 'del método': tras el rodaje de la que es su última película hasta el momento, se le quedo en el cuerpo una tristeza inmanejable.

"Antes de hacer la película, no sabía que iba a dejar de actuar - le dijo a W Magazine - . Sé que Paul y yo reíamos mucho antes de hacer la película. Y entonces dejamos de reír, porque estábamos los dos abrumados por un sentimiento de tristeza. Eso nos sorprendió: no nos dábamos cuenta de lo que habíamos dado a luz. Era difícil vivir con ello. Todavía lo es".

'El hilo invisible' -cinta que no quiso ni ver- significó su sexta nominación al Oscar y también su alejamiento del cine. "No quiero volver a verme absorbido por otro proyecto. Toda mi vida he hablado sobre cómo tenía que dejar de actuar, pero no sé por qué esta vez ha sido diferente, el impulso de dejarlo se quedó en mí, se convirtió en una compulsión".