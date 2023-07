Ha muerto Milan Kundera a los 94 años. Uno de los novelistas fundamentales para entender el siglo XX, eterno candidato al Nobel y autor de 'La insoportable levedad del ser' (1984), esa obra que vendió millones de ejemplares en todo el mundo y que marcó a varias generaciones de lectores. Como 'El nombre de la rosa', de Umberto Eco, o 'El amante', de Marguerita Duras, el de Kundera era uno de esos libros que se inscribían en la categoría de 'best seller' de calidad y que podías encontrar en cualquier hogar en los años 80 y 90 , sin importar mucho la clase social. ¿Cuáles fueron las claves de aquel fenómeno editorial?

El secreto de 'La insoportable levedad del ser' era que, a pesar de su elevado carácter intelectual y filosófico , no dejaba de ser un laberinto de intrigas pasionales, celos e infidelidades protagonizado por personajes atractivos abocados a trágicas consecuencias. Era un material bien pensado para no dejar fuera a (casi) nadie. Era a la vez una novela erótica y filosófica , y definía un tipo de rebeldía solitaria e irónica propia de su tiempo.

La adaptación cinematográfica de 1988 dirigida por Philip Kaufman con Daniel Day-Lewis en el rol de Tomás y Juliette Binoche como Teresa no alcanzó las cotas de popularidad del libro ni conseguía captar su esencia existencial, pero contribuyó a prestigiar un fenómeno que también traspasaba edades . Enganchaba tanto a jóvenes como a mayores, quizás porque, como decía el propio autor, "solo en circunstancias excepcionales somos conscientes de nuestra edad, la mayor parte del tiempo carecemos de ella".

Kundera no volvería a tener un éxito tan enorme, aunque 'La broma' y 'Una mujer singular' también fueron llevadas a la gran pantalla, pero su influencia en la literatura del siglo XX es indudable. La periodista Olga Carlisle lo definía a la perfección en 'The New York Times': “Kundera ha hecho por su Checoslovaquia natal lo que Gabriel García Márquez hizo por América Latina en la década de 1960 y Aleksandr Solzhenitsyn hizo por Rusia en la década de 1970. Ha llamado la atención del público lector occidental sobre Europa del Este, y lo ha hecho con ideas que son universales en su atractivo”.