Enric F. Gel, el influencer con el que filosofar junto a tu hijo: "Las grandes preguntas están incluso en una nevera"

Como ilustra la anécdota anterior, yo de jovencito ya era un chaval con muchas preguntas. Me preocupaban las grandes cuestiones: de dónde venimos, adónde vamos, por qué estamos aquí, por qué tenemos que morir, si somos libres, etcétera. En ese momento desconocía, o no lo tenía muy claro, que se trataban de preguntas filosóficas, pero fue empezar el Bachillerato y descubrir, en la asignatura de Filosofía, que existía una disciplina viva con siglos y siglos de historia en la que algunas de las mayores mentes de la humanidad habían estado tratando de modo sistemático con las mismas preguntas que me preocupaban a mí. Y, por qué negarlo, fue un poco como amor a primera vista: la filosofía me enamoró.

Pero del enamoramiento al matrimonio hay un trecho. Todo el mundo me decía que me dedicara a una carrera de ciencias, porque la filosofía “no me daría para comer”. Así que me matriculé en Bioquímica. Una semana antes de empezar la carrera me di cuenta de que estaba cometiendo un error, de que no quería dedicar 4 o 5 años de mi vida a estudiar algo que no me apasionaba en lo más mínimo. Así que me cambié a Filosofía. Y como digo en el libro, nunca me he arrepentido, y nunca me arrepentiré.