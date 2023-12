Si no seguiste nuestros consejos en su momento, todavía estás a tiempo de leerlos (o de regalárselos a alguien que sí los vaya a leer ). Siempre está bien ganar amigos e influir sobre las personas . Aquí van.

A partir de su ya célebre definición de la crónica ("es el ornitorrinco de la literatura") y de un puñado de libros que se estudian en las facultades de periodismo, el mexicano Juan Villoro lleva al menos dos décadas siendo considerado un maestro de la no ficción latinoamericana. 'La figura del mundo' se centra en la compleja y vasta relación con su padre. “Quería investigarlo emocionalmente, me lo debía: en la medida en que yo le indagaba, me indagaba a mí mismo”, afirma.