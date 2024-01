La historia de por qué Isabel Allende empieza a escribir libro cada 8 de enero: "Rodeada por el espíritu de mi Paula"

Allende trasladó a su hija a un hospital de California a mediados de 1991. Y después, cuando ya nada se podía a ser, a su casa en San Francisco, donde los jazmines. "Yo no soy una persona muy creyente - recodaría tiempo después- pero en ese momento lo único que uno puede hacer es tratar de convocar fuerzas mágicas, divinas, para que ayuden. Porque nada funcionaba. Y llega un momento en que hay que confrontar el hecho de que se va a morir. Y cada persona vive el duelo de manera personal. En el caso mío, me ayudó mucho la escritura. Poder escribir Paula me permitió recordar día a día lo que había sucedido en ese año de confusión”.