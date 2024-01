Naranjito, espías y un viejo vídeo Beta, la novela definitiva sobre el Mundial del 82: "Lo viví con auténtica pasión"

En España ya sabemos lo que es eso, aunque poco o nada se parecerá la piel de toro de 2030 a la de 1982. Bien lo sabe Miguel Ángel Lara, autor de ‘Derrotas’ (Cordel d’prata), un libro que acaba de ver la luz y que está ambientado en aquella España del 82, en la que era raro pasear por cualquier calle a las puertas del verano y no cruzarte con una camiseta, un cartel o cualquier otro reclamo publicitario de Naranjito, mascota del evento. Es una novela, tal y como reza en su portada, ambientada en el Mundial 82 "aunque el fútbol es lo de menos".

“El Mundial del 82 es mi Mundial. Yo tenía sólo 12 años, pero lo viví con auténtica pasión. Vi todos los partidos, desde el inaugural hasta la final. De hecho, gracias a un viejo vídeo BETA los he podido ver repetidos mil veces. ¡Quién me iba a decir que 40 años después todo aquello me ayudaría a escribir un libro!”, nos explica Miguel Ángel, periodista con más de un cuarto de siglo de historias a sus espaldas recorriendo el mundo para Marca.