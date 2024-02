Pablo Simón o entender sencillo lo complejo: “Los de 50 son la generación que más habla de política"

“Me encuentro con lectores que son padres e hijos. Este libro no es solo un buen repaso general, sino también una historia de las ideas y una revisión de nuestro funcionamiento político. No pocos adultos ignoran que no votamos directamente al presidente del gobierno o la diferencia entre el voto blanco y nulo ”, explica este politólogo riojano.

¿Qué fue de aquella clase media de la Transición que la hizo posible? ¿Quiénes son ahora esos ex agricultores o hijos de ex agricultores?

El CGPJ es un órgano que se encarga de la gestión de la justicia (ascensos, sanciones, retribuciones…) y que no existe en todos los países. Nosotros nos inspiramos en el modelo italiano y por eso lo tenemos. Tradicionalmente los grandes partidos lo que han hecho es repartírselo según las mayorías políticas en el Congreso, sin embargo esta vez no ha sido así porque el PP no ha querido hacerlo con el PSOE si antes no se cambia el sistema para que los jueces puedan elegir una parte. Algunos piensan que es bueno una elección mixta, otros parlamentaria, pero lo seguro es que el bloqueo hace que la situación de la justicia empeore. Por eso la comisión europea intenta mediar ahora con los partidos a ver si hay una solución.