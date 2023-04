Aquella vez que David Bowie se lanzó a imitar a Mick Jagger en la tele y revolucionó un país

"Era la primera vez que les veía y no eran muy conocidos. Había unos seis chicos que se abalanzaron hacia el frente. Esa era su base de fans en ese momento; todo el mundo estaba allí por Little Richard”. "No tenía precio, no había visto nada tan rebelde en mi vida”, recordaba el autor de 'Starman' sobre la actuación de los Stones, pero el gran momento llega cuando cuenta que un tipo le gritó al vocalista de los Stones: "¡Córtate el pelo!”. Entonces Bowie imita la respuesta que dio Jagger con su inconfundible acento incluido: “¿Qué, y parecerme a ti?”. Aquello fue como una revelación para Bowie: “Pensé: ¡Dios mío, este es el futuro de la música! Estoy seguro”.