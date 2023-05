A favor o en contra del autotune: el eterno choque generacional entre lo nuevo y lo viejo en la música

"Ya no se hace música como la de antes". Esta frase se habrá pronunciado millones de veces en los últimos 50 años como forma de lamentar la evolución hacia géneros, gustos, tendencias o formas de expresión que no compartimos. En 2023 el uso del autotune, ese procesador de audio que ayuda a afinar, modular y deformar la voz, sigue siendo motivo de controversia generacional. Para muchos, ayudarse de él es algo así como hacer trampas (en Eurovisión, por ejemplo, no está permitido), mientras que otros lo defienden como una herramienta creativa o recurso estilístico más del que echar mano.