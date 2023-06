Miguel Ríos: "A los 79 puedo decir lo que me salga del..."

El cantante iniciaba el programa hablando de la equidistancia política. “Hay gente que dice que un partido es tan malo como el otro. No, hay uno muy malo muy malo, y otro que bueno, que no está tan malo. Lo hacemos nosotros muy malo, la gente de izquierdas, porque tenemos una autocrítica tan desarrollada que nos quedamos que nos quedamos totalmente paralizados y dejamos que ganen los otros. No vamos a votar. Y como estamos en una campaña, me gustaría que ganaran los míos. A los 79 años puedo decir lo que me salga del nabo”, decía Ríos ante el aplauso del público.