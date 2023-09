Como el ying y el yang: Jagger celebra sus 80 bailando reguetón y Richards despotrica

Mick Jagger y Keith Richards siempre han sido la extraña pareja del rock'n'roll . Un matrimonio de conveniencia en el que los dos se han querido mucho pero también se han llevado a matar. Como el gato y el ratón. O como el agua y el vino. O como el ying y el yang . Siendo tan distintos resulta admirable que se las hayan arreglado para mantener unidos a los Rolling Stones durante más de 60 años. Incluso hoy siguen siendo opuestos. Mientras uno lo goza todo a ritmo de reguetón en una discoteca rodeado de jóvenes, el otro se lamenta de cómo suena la música actual en una entrevista a 'The Telegraph': Abuelo enrollado vs abuelo cebolleta.

“Me gusta escuchar música hecha por gente que toca instrumentos. Es decir, no me gusta oír música de plástico sintetizado, como se conocía antes, lo que se oye en los ascensores, que ahora es lo normal”. Y tampoco le agrada el hip hop: “No me gusta que me griten y me digan que es música, también conocida como rap. Ya tengo bastante con eso sin salir de casa”.