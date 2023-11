En el rock español hay pocas estampas más reconocibles que la de Fito Cabrales . Sus patillas, sus aros y su gorra son tan características como la capucha de Batman o la levita de Mortadelo. Por eso resulta tan natural verle convertido en personaje de cómic. Por eso y porque es lo más parecido que tenemos a un superhéroe en el panorama musical nacional. De chico de barrio de orígenes humildes a estrella absoluta capaz de llenar estadios de cualquier tamaño. Kike Babas y Kike Turrón también lo entendían así y por eso 'Fito. Y por supuesto la luna' (BAO Komikiak) es una novela gráfica y no una de las biografías al uso como las que ya han dedicado a algunas de las figuras más emblemáticas de nuestra música. Hablamos con Los Kikes sobre cómo se gestó este proyecto en viñetas sobre la vida y obra del rockero bilbaíno, desde sus inicios como camarero en todo tipo de bares hasta su eclosión con Platero y Tú y su posterior consagración al frente de Fito & Fitipaldis .

Kike Babas - Nos dimos cuenta que aquí no se ha hecho apenas novela gráfica sobre artistas autóctonos y se nos iluminó la bombilla. ¿Y por qué no intentarlo? Y nos dijimos: pues empecemos con el más grande… ¡Y bingo! A Fito le encantó la idea y nos pusimos manos a la obra.

Kike Turrón - Llevábamos publicados varios libros biográficos “al uso” (texto y fotos), trabajando el formato biografía autorizada para Leño, Los Rodríguez, Manu Chao, El Canijo de Jerez, Rosendo y muchos más, y cuando pusimos sobre la mesa esta idea de darle otra dimensión al rock de aquí, nos pareció una idea no solo acertada, sino necesaria. Al editor, BAO Komikiak, le pareció que teníamos razón y que había que probar este formato.

Babas - Había un referente que nos impactó, “Morrison Hotel” de Leah Moore, que trata sobre ese disco de The Doors. Me tocó traducirlo para su edición española y fue una fuente de inspiración para nuestro trabajo, participan un montón de dibujantes de la escuela Marvel y DC y mezcla con sabiduría imaginación y hechos reales. Luego descubrimos muchos más cómics en ese sentido (The Grateful Dead, Beethoven) y nos dijimos: este camino hay que explorarlo aquí.