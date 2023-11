¿Una nueva canción de Bjork con arreglos de Rosalía? Sí, gracias, más por favor.

En su cumpleaños 58, la islandesa ha presentado 'Oral', un tema que grabó hace 25 años y que finalmente ve la luz en esta colaboración

El video, grabado en Cataluña, es una particular lucha de artes marciales en el que ambas estrellas llegan a blandir katanas

Cuando todos van, Bjork ya ha vuelto. La diva islandesa, que el pasado martes cumplía 58 años, ha sido durante más de 30 la perfecta definición de lo 'alternativo' o 'indie'. Lo sabe bien Rosalía, que también entiende eso de ir a contracorriente, y el pasado Halloween nos daba una pista de su admiración por la autora de 'Human behaviour' cuando acudía a una fiesta 'disfrazada' de su ídola, o sea con el ya legendario traje de cisne que Bjork hiciera viral antes de que existiera lo viral. Y esta misma semana, coincidiendo con el cumpleaños de la islandesa, esta lanzaba 'Oral', un tema suyo compuesto hace 25 años que ha pasado por la producción y los arreglos de Rosalía. Mejor combinación imposible.

Encuentro oral'Oral' fue grabado por Bjork 'Oral' fue grabado por Bjork en el periodo que va entre sus discos 'Homogenic' (1997) y 'Verpertine' (2001), hace ya más de dos décadas, pero no logró colarse en ninguno de estos porque la islandesa no había quedado contenta con el acabado que, habiéndose forjado en el post punk, encontraba demasiado pop. 25 años después, tras escuchar 'Motomami', de Rosalía, se le ocurrió que la catalana era justo lo que necesitaba la canción para resucitar. "La escribí inspirándome en un ritmo de dancehall -ha dicho la artista en sus redes sociales-. Los experimentos de Rosalía con el género y su increíble voz la convirtieron en una invitada obvia para la canción. Me siento bendecida porque aceptó y ella y su equipo están dando su trabajo y todas las ganancias a esta batalla. Creo que de alguna manera hay una resonancia elegante en el hecho de que nuestras dos voces tienen la misma edad en la grabación", ha señalado.

Entra la IA

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del lanzamiento es el video en el que ambas artistas sostienen una especie de duelo de artes marciales, katanas incluidas. Un duelo que bien puede identificarse como un conflicto generacional (que se resuelve en realidad pateando al espectador a través de la cámara), o un diálogo entre 'sueño y realidad' ("deja que se conozcan", dice la letra), o una lucha entre el deber y el deseo ("hay una línea que no puedo cruzar"). Dos voces, en suma que se enfrentan para acabar encontrando una lucha común.

El video, dirigido por Carlota Guerrero -que ya hiciera algunos visuales de 'Motomami'- se ha grabado además en España, específicamente en la Granja de la Ricarda, una antigua planta lechera ubicada en El Prat de Llobregat, cerca de Barcelona. Aunque Bjork y Rosalía aparecen en el video, es notorio el uso de la IA para algunas de las escenas que incluyen planos fijos, acrobacias y luchas con espada. Como la vida misma.

ORAL

Bjork (ft. Rosalía)

Your mouth floats above my bed at night

My own private moon

Just because the mind can make up whatever it wants

Doesn't mean that it'll never come true

Whatever happened? (Just because she can)

Please, could I change that?

Is that the right thing to do? (Oh, oh)

Oh, I just don't know

I just don't know

Is that the right thing to do? (Oh, oh)

Oh, I just don't know

I just don't know

Let me introduce one to the other

The dream and the real

Get them acquainted

Just because she can

Introduce

Just because she can

A mouth to a mouth

Is that the right thing to do? (Oh, oh)

Oh, I just don't know

I just don't know

Is that the right thing to do? (Oh, oh)

Oh, I j-just don't know

I just don't know

Can I just sneak up from behind?

To the back of his head

And then I lift up his hair

And live forever so lightly

That's where her hair starts

Just because she can

Now please can I kiss him

Just because she can

Yo quiero besarle

Just because she can

Come on, please? Can I kiss him?

Just because she can

I just don't know, oh

Just because she can (Can)

There's a line there, I can't cross it (Ooh)

Just because she can

There's a line there, I can't cross it (Come)

Just because she can

There's a line there, I can't cross it

Just because she can (Oh, it must come)

There's a line there, I can't cross it

There's a line there, I can't cross it (Just)

Just because she can

There's a line there, I can't cross it

There's a line there, I can't cross it

There's a line there, I can't cross it

There's a line there, I can't cross it

Traducción

Por la noche tu boca flota sobre mi cama

Mi propia luna privada

Solo porque la mente pueda disfrazar lo que quiera

No significa que nunca se hará realidad

¿Lo que sea que pase? (Solo porque ella puede)

Por favor, ¿podría cambiar eso?

¿Estoy haciendo lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

¿Estoy haciendo lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

Déjame presentaros el uno al otro

El sueño y lo real

Haz que se conozcan

(Solo porque ella puede)

Presentar

(Sólo porque ella puede)

Una boca a una boca

¿Es lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, yo simplemente no lo sé.

simplemente no lo sé

¿Puedo acercarme a él, sigilosamente, por detrás?

A la parte de atrás de su cabeza

Y luego levantarle el pelo

Y vivir para siempre tan leve

Ahí es donde comienza su pelo

(Sólo porque ella puede)

Y, entonces, por favor ¿puedo besarlo?

(Solo porque ella puede)

Quiero besarlo

(Sólo porque ella puede)

¿Anda, por favor? ¿Puedo besarlo?

(Sólo porque ella puede)

Simplemente no lo sé

Sólo porque ella puede (puede)

Hay un límite, que no puedo cruzar (Ooh)

Solo porque ella puede

Hay un límite, que no puedo cruzar (ven)

Sólo porque ella puede

Hay un límite, que no puedo cruzar

Sólo porque ella puede (Oh, debe venir)

Hay un límite, que no puedo cruzar

Hay un límite, que no puedo cruzar (solo)

Solo porque ella puede

Hay un límite, que no puedo cruzar

Hay un límite, que no puedo cruzar

Hay un límite, que no puedo cruzar