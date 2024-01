Metallica, Springsteen, Robe, AC DC y más: año buenísimo de conciertos en España

No solo de Taylor Swift vive el hombre. Ni la industria musical. Ni siquiera el Bernabéu. A los uppers les gusta la de Pensilvania (bueno, a algunos ), pero el corazón tiene razones que la razón no entiende, como dijo Blaise Pascal , y aunque Deep Purple (versión 2024) poco tenga que ver aquellos salvajillos ingleses que a finales de los 60 ayudaron a poner los cimientos del hard rock, son los fucking Deep Purple y hay que apoyar a los 'muchachos'.

Y lo mismo podría decirse de AC DC . Si te los comiste con Axel Rose de vocalista, ¿no te los vas a comer ahora con un remozado (y casi octogenario) Brian Johnson ? ¿Metallica? Venga. ¿Status Quos? Yes, please. ¿Springsteen? Dame más. 2024 viene cargadito también para los más new wave ( Depeche Mode ), los de paladar más castizo ( Obús, Robe, Celtas Cortos ) y hasta para los nostálgicos de el pop Latino más bien noventero ( Maná ).

Te lo contábamos hace poco, Robe viene cargado de energía y con disco nuevo bajo el brazo. Desde mayo del 2024, el ex Extremoduro y su banda habitual vuelven a recorrer España con la gira 'Ni santos ni inocentes'. Serán más de cuarenta fechas así que no te podrás quejar de falta de Robe.

Por estos días se ha hecho viral en Tik Tok el video de un casi adolescente Dave Gahan bailando 'I just can't get enough' al frente de Depeche Mode. Qué sexy y que feliz, por dios. cuatro décadas después siguen tan enérgicos y melancólicos como siempre. Dan dos conciertos en Madrid (el 12 y el 14 de marzo en el Wizink) , uno en Barcelona (el 16 en el Palau Sant Jordi) y cierran con Bilbao (el 21 del mismo mes en el Bilbao Arena).