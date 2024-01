La nueva canción con la que Tontxu rememora las noches locas de los 90: "Si hubiera seguido allí no estaría aquí"

"La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser", decía Carlos Gardel en un tango clásico. Sad but true. Llega un momento en que se mira atrás con una mezcla dulce de pudor y de nostalgi a. Teníamos veinte años y estábamos locos. Eso. En palabras del cantautor bilbaíno Juan Antonio Ipiña García , Tontxu, son momentos en que los damos todo "a cambio de un placer / de papel cuché".

Una historia que sería como un 'reel' de aquellas 'noches íntimas', si hubiera existido algo semejante en aquel tiempo. Noches que 'teñidas de blanco' ("Tanto cuarto baño / tanto échate a un lado / tanta miradita cómplice/ tanto es to lo que ha sobrao de ayer"), el bilbaíno no deja de mirar con acidez: "no hay más gente chunga en el poder / que en el fondo de un viejo café".