40 años del '1984' de Van Halen: cuando el rock apostó por los sintetizadores y conquistó las listas

Situémonos en el contexto de la época. Van Halen en 1983 era la gran banda de hard rock americana. Cañeros pero no tanto como para ser considerados heavy metal, tenían al mejor y más creativo 'guitar hero' de su era, por varios cuerpos de diferencia. El hoy tan añorado Eddie había revolucionado el instrumento como nadie lo había hecho desde Jimi Hendrix. Hasta Michael Jackson le convocó para que ejecutara el gimnástico solo de 'Beat it' en su multimillonario 'Thriller' . Por su parte, el salvaje, bello y carismático David Lee Roth era el frontman ideal para la incipiente era de la MTV.

Eddie sabía de qué iba la industria, por dónde soplaban los vientos del mainstream y qué sonaba en la radio. El sintetizador Oberheim OB-Xa era la sensación de la época entre las bandas de rock como Queen, Rush o Simple Minds que se atrevían a usar la tecnología. El guitarrista, quizás estimulado por su reciente crossover con Jackson, estaba decidido a incorporarlo al sonido de la banda , y no solo como elemento decorativo, frente a la oposición de 'Diamond Dave', que quería preservar la pureza del sonido hard que les había llevado al éxito. Pero al final Eddie mandaba. Si se le metía en la cabeza tocar la maldita tuba en el álbum, no te quepa duda de que iba a terminar haciéndolo.

Pese a que la visión de Eddie les había elevado a la cima de su popularidad y la gira de presentación fue todo un acontecimiento, Lee Roth no superó el sentirse desplazado del control musical del grupo. Para relajarse decidió grabar un EP por su cuenta, 'Crazy from the Heat' (1985), cuya cálida aceptación por parte del público le animó a no regresar a la banda. En su carrera en solitario el cantante nunca volvería a disfrutar del mismo éxito que tuvo con sus compañeros, que se recompusieron con rapidez del golpe reemplazándole por Samy Hagar, con el que emprenderían una segunda etapa más comercial pero igualmente fructífera. Muchos años después sus caminos volverían a encontrarse, pero esa ya es otra historia.