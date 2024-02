El debut de Joni Mitchell a los 80 en los Grammy con una canción sobre cómo el tiempo cambia la percepción de las cosas

Mitchell ha interpretado su clásico 'Both sides, now' en una actuación que se ha convertido de inmediato en historia de la música

El tema, que compuso con apenas 21 años, habla sobre cómo el tiempo y las experiencias nos enseñan a ver ambos lados de las cosas

Estrellas juveniles como Olivia Rodrigo, Taylor Swift o Billy Ellish se han rendido ante la legendaria artista

Joni Mitchell ha hecho su debut en los Grammy a los 80 años y tras haber obtenido el galardón en nueve ocasiones. Diez, si contamos el premio que se llevó este domingo al mejor álbum folk. En seis décadas de carrera Mitchell ha sido nominada además en 18 ocasiones. Y tal vez parezca raro pero no lo es tanto, otras auténticas leyendas de la música como los Beatles, ABBA o Queen jamás llegaron a tocar en la ceremonia.

La vida tiene dos caras

Hay dos lados del asunto. Podemos disfrutar, por una parte, de uno de los momentos más gloriosos de las últimas décadas en la industria de la música: Joni Mitchell marcado el compás de su más grande clásico con un bastón. Pero podemos también preguntarnos ¿cómo es posible que una mujer de apenas 21 años compusiera, allá por 1966, esta canción que destila sabiduría, habla de errores del pasado, de ventanas cerradas y de cómo la vida te descubre, que todo, absolutamente todo, ya sean las nubes o el amor, tiene dos lados?

Ella misma ha confesado que estaba en un avión, leyendo una novela de Saul Bellow cuyo protagonista también estaba en un avión mirando las nubes. Dejó entonces el libro y empezó escribir: 'solía ver las nubes como los cabellos de un ángel, pero ahora solo me tapan el sol, puedo verlas desde ambos lados ahora'. Extraña sabiduría la de Mitchell que era poco más que una adolescente entonces. "Cuando llegué a casa terminé la canción, jamás pensé que se haría tan popular".

Cosas que te pasan antes de los 21

Joni Mitchell tuvo un aneurisma en 2015 y por eso este retorno es doblemente significativo. Lo que mucha gente no sabe, sin embargo, es que la cantante tuvo polio de niña, antes de que existiera la vacuna y ha padecido toda su vida las secuelas: nunca pudo volver a correr por ejemplo. Sus piernas quedaron paralizadas y por si fuera poco la enviaron a un hospital a 160 kilómetros de su casa, en Canadá. Los médicos pensaron que nunca volvería a caminar, fue solo su propia determinación de volver a casa lo que hizo que se pusiera de pie nuevamente. Tenía nueve años.

Pero hay más. Apenas un año antes de escribir 'Both sides, now', Mitchell estaba estudiando arte en una escuela en Calgary, Canadá, cuando quedó embarazada. Su novio, que también estudiaba en la escuela, le dijo a Joni que no estaba preparado para ser marido o padre. Decidida a salir adelante, sin dinero, ni trabajo, ni hogar Joni incluso se casó con un hombre que apenas conocía, pero la cosa no resultó y cuando su bebé tenía ocho meses tuvo que darlo en adopción. Semejante sentimiento de pérdida es el que resuena también en la canción seis décadas más tarde.

Por si alguien no recuerda el tema, es el que suena en la película 'Love actually' cuando Emma Thompson se marca la mejor escena de la cinta mientras escucha las palabras de Mitchell.

'Both sides, now'

Joni Mitchell

Rows and flows of angel hair

And ice cream castles in the air

And feather canyons everywhere

Looked at clouds that way

But now they only block the sun

They rain and they snow on everyone

So many things I would have done

But clouds got in my way

I've looked at clouds from both sides now

From up and down and still somehow

It's cloud illusions I recall

I really don't know clouds at all

Moons and Junes and Ferris wheels

The dizzy dancing way that you feel

As every fairy tale comes real

I've looked at love that way

But now it's just another show

And you leave 'em laughing when you go

And if you care, don't let them know

Don't give yourself away

I've looked at love from both sides now

From give and take and still somehow

It's love's illusions that I recall

I really don't know love

Really don't know love at all

Tears and fears and feeling proud

To say, "I love you" right out loud

Dreams and schemes and circus crowds

I've looked at life that way

Oh, but now old friends they're acting strange

And they shake their heads and they tell me that I've changed

Well something's lost, but something's gained

In living every day

I've looked at life from both sides now

From win and lose and still somehow

It's life's illusions I recall

I really don't know life at all

It's life's illusions that I recall

I really don't know life

I really don't know life at all.

Traducción

Líneas y ríos como cabellos de ángel.

Castillos de helado suspendidos en el aire

Y cañones de plumas por todas partes

Solía ver las nubes de esa manera

Pero ahora sólo bloquean el sol

Llueven y nievan sobre todos

Tantas cosas que hubiera hecho

Pero las nubes se interpusieron en mi camino

Ahora miro las nubes desde ambos lados

De arriba a abajo y todavía de alguna manera

Son ilusiones de nubes lo que recuerdo

Y tal vez en realidad no sé nada de ellas

Lunas, junios, norias

La manera en que te mareas cuando bailas

Cuentos de hadas que se hacen realidad

Yo miraba el amor de esa manera

Pero ahora es sólo otro espectáculo

Y los dejas riendo cuando te vas

Y si te importa, no se lo dejes saber.

No te delates

Ahora veo el amor desde ambos lados

De dar y recibir y todavía de alguna manera

Son las ilusiones de amor las que recuerdo

realmente no conozco el amor

Realmente no conozco el amor en absoluto

Lágrimas y miedos y orgullo.

Decir "te amo" en voz alta

Sueños y planes y multitudes de circo

He visto la vida de esa manera

Oh, pero ahora viejos amigos están actuando extraño

Y sacuden la cabeza y me dicen que he cambiado

Bueno, algo se pierde, pero algo se gana.

En vivir cada día.

Puede ver la vida desde ambos lados ahora

De ganar y perder y todavía de alguna manera

Son las ilusiones de la vida las que recuerdo

Realmente no conozco la vida en absoluto

Son las ilusiones de la vida las que recuerdo

realmente no conozco la vida