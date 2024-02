José Maya, sobre fondo de Rothko: “Un bailaor no debe hacer nada que no sea por amor”

Desde hace bastantes años que me perseguía la idea de hacer algo inspirado en su obra. Siempre he querido iluminar las escenas de mis espectáculos anteriores con ambientes Rotkhianos. Hasta que decidí recrear un espectáculo total.

Amor De Dios es mi casa donde he desarrollado mi conocimientos dancísticos junto a los grandes maestros, donde su director Joaquín san juan siempre me ha apoyado desde niño, donde he crecido juntos a grandes compañeros y es donde siempre tengo una familia que me ayuda para lo bueno y lo malo a cambio de nada. Solo por amor.