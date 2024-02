Aquella fatídica noche: las diferentes hipótesis sobre las muertes de Elvis, Brian Jones, Bon Scott y otros músicos legendarios

Sin embargo, hay historias dentro de la Historia del rock and roll que si han quedado envueltas en el misterio, particularmente en lo que atañe a las muertes de algunos personajes tan legendarios como el propio Elvis , cuya muerte oficial se certificó a las 15.30 horas del 16 de agosto de 1977 teniendo como causa un ataque cardiaco. Sin embargo, el hecho de que la autopsia le fuera practicada nada menos que por diez médicos que 'trabajaron' en el cuerpo durante cuatro horas, no hizo más que levantar sospechas sobre que algo podría estar ocultándose. Por si fuera poco, uno de ellos fue el propio médico personal de Elvis, el doctor George Nichopoulos (conocido popularmente como doctor Nick), es decir quien le recetaba los múltiples fármacos que El Rey se metía entre pecho y espalda. El doctor Nick sería años más tarde encontrado culpable de 'prescripción poco ética'. El corazón de Elvis tenía el doble del tamaño normal en el momento de su muerte. En 1994 se seguían realizando pruebas y análisis que nunca fueron del todo concluyentes.

Aquella fatídica noche (3 de julio de 1969) se dice que unos obreros de la construcción despedidos por Brian Jones, quien a su vez había sido despedido de los Rolling Stones (grupo que fundó), volvieron a la casa que habían estado reformando pàra montarse una última juerga a expensas del músico. Hay testigos que aseguran que se metieron a la piscina, que hubieron 'ahogadillas' de por medio y que se pasaron cuatro pueblos con Jones. Otra versión es que solo estaban en la casa el jefe de los constructores, Frank Thorogood, Jones y las novias de estos. Según esta versión los cuatro habrían estado bebiendo, Thorogood entonces comenzó a reclamarle a Jones el dinero que le debía pero para calmarse un poco decidieron meterse a la piscina. Jones, que además era asmático, apareció flotando al fondo de la misma. Lo que ocurrió realmente aquella noche sigue siendo motivo de especulación. Menos misteriosa y más directa es la versión de Keith Richards en su autobiografía: "Seguro que les tocó los cojones a los obreros quejándose por todo y dando por saco. Independientemente de si los obreros estaban por allí o no, había llegado a un punto de su vida en que ya nada tenía sentido". That's what friends are for.