Muere Eric Carmen a los 74 años: así creó el líder de los Raspberries su inmortal 'All by myself'

Este fin de semana fallecía el músico estadounidense que lideró a los Raspberries entre 1967 y 1974

Carmen fue autor de temas como 'Hungry eyes' (que aparece en 'Dirty dancing') pero 'All by myself' fue sin duda su mayor éxito

La power balada de los setenta alcanzó una enorme popularidad interpretada por Celine Dion

Una de las más memorables entrada de créditos de las comedias románticas: Bridget Jones está hundida en su miseria, fuma, mira reposiciones de 'Frasier', ojea literatura barata y se atiborra de vino aún más barato mientras suenan las sagradas notas de 'All by myself' esa especie de himno a la resistencia contra la soledad y el desamor en la épica versión de Celine Dion. Pues bien, hoy mismo nos enterábamos de la muerte, hace unos días, de Eric Carmen, el autor de la icónica power balada (y de otro buen puñado de hits guitarreros).

Un tema frankenstein

Nacido en Cleveland (Ohio) en 1949, Carmen acababa de abandonar a su banda de siete años, los Raspberries, y necesitaba un hit para lanzar su carrera como solista. Lejos del tema de pop rock que sus fans esperarían, el músico sorprendió con esta canción que, según el mismo confesaba, había surgido como una especie de 'Frankenstein' que empezó con apenas cuatro compases, (la parte solista) y solo pudo completar dos meses después con el interludio.

El autor necesitaba darle cohesión a la canción y para hacerlo recurrió a algunas notas del coro de 'Let's pretend' un tema que había compuesto años antes para los Raspberries. Además, parte de la melodía tocada al piano la compuso después de escuchar el segundo concierto de Rachmaninoff, una pieza cuya segundo movimiento adaptó para escribir el verso. El resultado fue una 'tour de force' de más de siete minutos con una larga pausa instrumental que va construyendo un clima emocionalmente épico. La banda sonora de cualquier película de desamor en realidad.

Como anécdota, hay que decir que Carmen pensaba que la música de Rachmaninoff estaba completamente libre de derechos (era de dominio público en los Estados Unidos en ese momento), pero aún estaba protegida fuera de su país, así que terminó dando un porcentaje de las regalías al patrimonio de Rachmaninoff. Deben haber hecho caja porque la canción ha sido ampliamente versionada, y además de Celine Dion, ha sido grabada por artistas tan disímiles como Mariah Carey o Frank Sinatra.

Adiós

“Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric murió mientras dormía durante el fin de semana. Le produjo una gran alegría saber que, durante décadas, su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lamentamos nuestra enorme pérdida” comunicaba su pareja este martes a través de la web del artista. Sin duda una gran pérdida para la música popular.

All by myself (1975)

de Eric Carmen

When I was young

I never needed anyone

And making love was just for fun

Those days are gone

Livin' alone

I think of all the friends I've known

When I dial the telephone

Nobody's home

All by myself

Don't wanna be

All by myself

Anymore

Hard to be sure

Sometimes I feel so insecure

And loves so distant and obscure

Remains the cure

All by myself

Don't wanna be

All by myself

Anymore

All by myself

Don't wanna be

All by myself

Anymore

When I was young

I never needed anyone

And making love was just for fun

Those days are gone

All by myself

Don't wanna be

All by myself

Anymore

All by myself

Don't wanna live

Oh

Don't wanna live

By myself, by myself

Anymore

By myself

Anymore

Oh

All by myself

Don't wanna live

I never, never, never

Needed anyone

Traducción

Cuando era joven

nunca necesité a nadie

y hacer el amor era sólo una diversión

aquellos días se han ido.

Viviendo solo

pienso en todos los amigos que he conocido.

pero cuando marco el teléfono

nadie está en casa.

Tan completamente solo

no quiero estar

Tan completamente solo

nunca más

Es difícil saberlo

A veces me siento tan inseguro

y amores tan lejanos y oscuros

siguen siendo la cura.

Tan completamente solo

no quiero estar

Tan completamente solo

nunca más.

Tan completamente solo

no quiero vivir

Tan completamente solo

nunca más.

Cuando era joven

nunca necesité a nadie

y hacer el amor era sólo una diversión

aquellos días se han ido.

Tan completamente solo

no quiero estar

Tan completamente solo

nunca más.

Tan completamente solo

no quiero estar

Oh

no quiero vivir.

Tan completamente solo

Nunca más

Tan completamente solo

Nunca más.

Oh

Tan completamente solo

no quiero vivir

Nunca nunca nunca