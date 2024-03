Antonio Carmona recuerda a Antonio Flores con Rosario: "Momentos felices"

"Recuerdos que se acoplan y no salen de mi mente / que sorbo tan amargo y de repente" dicen los hermanos Antonio y Juan Carmona en 'Me encanta' uno de esos temas del pop flamenco que parten corazones en dos, en cuatro, en muchas partes. El homenaje que hicieran a su padre, Juan Habichuela, sirve también para dar cuenta de que los ex Ketama, y Antonio en particular, son animales de familia. Tribales.