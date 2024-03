La vida personal de Estopa: sus parejas, sus hijos y su infancia en el bar de sus padres

Estopa está de celebración. El dúo formado por los hermanos David y Jose está celebrando su 25 aniversario en la música con una gira que finalizará el 18 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y, además, acaban de lanzar al mercado su álbum ‘Estopía’ . Desde que empezaron su carrera en 1999 no han dejado de cosechar éxitos, en parte por su naturalidad y por mantenerse fieles a sus raíces y a su familia, alejados de las estridencias que muchas veces envuelven a las estrellas de la música.

Los hermanos Muñoz, pese a que su familia es originaria de Zarza Capilla, en Badajoz, crecieron en el barrio de San Ildefonso en Cornellá de Llobregat . Allí pasaron parte de su infancia en el bar que regentaban sus padres , que justo estaba al lado del colegio al que asistían. “Yo siempre pienso que mi padre va a ser eterno y es una pena , porque sé que no va a ser así”, contó Jose en una charla con Jordi Évole. “El día que nuestros padres falten no sé qué va a ser de nosotros”, puntualizaba David durante esa conversación.

En el libro contaron cómo habían surgido sus historias de amor. David contó que con Mari Paz llevaba “desde 1992. Con 16 años. Al principio el papá no me dejaba, pero cuando me comenzó a dar permiso. Cada 15 días iba yo a Madrid y cada 15 días venía ella a Barcelona”. Gracias a Mari Paz dieron comienzo a su carrera musical, por eso ejerció de representante del dúo en sus inicios.