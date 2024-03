No hay muchas dudas de que la Fender Stratocaster es el instrumento más célebre de la historia del rock. Su inconfundible cuerpo ha pasado por las manos de los mejores guitarristas de todos los tiempos -desde Jimi Hendrix hasta David Gilmour , pasando por Mark Knopfler , Eric Clapton o Kurt Cobain -, pero el legendario diseño de Leo Fender que vio la luz en 1954 también ha sido siempre el preferido de los principiantes, ya que es una de las guitarras más accesibles y cómodas para tocar. Este 2024 el mítico modelo cumple siete décadas y el fabricante ha decidido celebrarlo de una manera muy especial.

Fender ha lanzado una versión instrumental del clásico 'Voodoo Child (Slight Return)' de Hendrix, con un elenco de los guitarristas de Stratocaster más destacados de varias generaciones. En el vídeo, aparecen desde Tom Morello , el espectacular guitarrista de Rage Against the Machine, hasta Nile Rodgers , fundador de Chic y colaborador de David Bowie. Además de uno de los grandes nombres del blues de Texas, Jimmie Vaughan, la compositora australiana Tash Sultana ; Rebecca Lovell, Tyler Bryant, Ari O'Neal, Mateus Asato y Simon Neil , guitarrista de Biffy Clyro,

En el vídeo aparecen todos estos músicos sobre un pedestal alfombrado en algún pasto exuberante, y todo esta editado con rapidez para reflejar los diferentes tonos generados por todos ellos. Además, Fender ha filmado una serie de clips en los que los músicos hablan sobre sus propias Strats. Así, Rodgers habla de su Stratocaster modificada de 1960 , conocida como 'The Hitmaker ': “Compré mi Stratocaster en 1973 cuando me di cuenta de que eso era lo que le faltaba a mi sonido, y una vez que lo hice, cambió mi vida en un 1000%".

"Jimi Hendrix, David Gilmour, Jeff Beck, Ritchie Blackmore, Stevie Ray Vaughan, Andy Gill de Gang of Four y Wayne Kramer de MC5 han manejado la Stratocaster de manera inspiradora”, dice Morello. “Mi Stratocaster 'Soul Power' me permitió desbloquear una nueva era de sonido y furia en Audioslave”, añade.