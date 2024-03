La música corre por sus venas y, tras la disolución del dueto, Álex tuvo que luchar por su futuro, aunque conquisto un par de éxitos con su tema 'Dame más' (1994), una versión que hizo del 'Give it up' de la Steve Miller Band, su carrera musical se ha mantenido en un segundo plano.

Álex es un compositor y músico valorado entre los entendidos en música, sigue componiendo y cuenta con un canal de YouTube en el que aborda, entre otras cuestiones, el lado más ingrato de su profesión: "Tengo un capítulo dedicado al fracaso y explico cómo gracias a él soy la persona que soy. Cuando las cosas van bien se llama bonanza, y en la bonanza uno no se mueve. Lo que me ha hecho ser la persona que soy es la tempestad, me ha hecho crecer como ser humano". De la Nuez lo tiene claro: "Yo no escribo para tener éxito, sino porque me gustaría hacer una canción mejor que “Yesterday". Ese, y no otro, debe ser el propósito de todo artista.