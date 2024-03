Con un presupuesto de 5 millones de dólares , que hoy en día alcanzaría los 9 millones , la Reina plantó bandera con su himno feminista "Express yourself" y dio comienzo a esa etapa utrasexualizada que desarrollaría en la primera mitad de los 90. El lanzamiento del clip se produjo el 9 de mayo de 1989 y no tardó en alcanzar la cima en la lista de videos más vistos . Para muchos, se trata del trabajo más emblemático dentro del extenso catálogo de la diva.

Con el lanzamiento del disco doble "Use Your Illusion", la banda liderada por Axl Rose y Slash alcanzó otra categoría dentro del universo del rock. Un barco en altamar, helicópteros, policías, delfines, una plataforma que hacía emerger al guitarrista desde el fondo del mar, efectos especiales... Todo se puso al servicio de "Estranged", dirigido por Andy Morahan . El coste total de la extravagancia lanzada en 1993 alcanzó los 4 millones de dólares .

El video de "Make me like you", de Gwen Stefani , se grabó en vivo, durante una pausa de los Grammy del 2016, no había lugar para el error. El clip se hizo en una sola toma y se utilizaron varios escenarios, cambios de vestuario y una gran cantidad de elementos para darle espectacularidad a cada uno de los sets. En total, unas 250 personas participaron en el rodaje, que costó 4 millones de dólares y fue dirigido por Sophie Muller.