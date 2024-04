Hay bastante de verdad en todo eso. Para empezar, para nadie es un secreto que, particularmente desde la eclosión de la telefonía móvil , los artistas ya no performan para la gente sino para multitud de 'lives de IG' o 'reels de Tik Tok' , es decir, donde había miles de personas espectando, ahora hay miles de pantallas apuntando . Y no, no mola.

Por otro lado, la pregunta que te puedes estar haciendo, lector, seguramente es la misma que se hizo Damon en ese momento: ¿para que diablos vienes a un concierto de Blur si no disfrutas de sus canciones y no te sabes (o no te interesa) su jodido tema más emblemático? Una inquietud legítima cuya respuesta seguramente no te gustará: mucha de la gente que va a conciertos ni siquiera va por la música. El espectáculo, verás, ya no está solo en el escenario, sino que, vía Iphones y Androids, ahora hay cientos y cientos de influencers- e instagramers y tiktokers- que se apropian de él, atomizándolo en redes, repartiéndose pedacitos de atención y, por qué no, monetizando sus 'experiencias'.