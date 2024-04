El cantante de Metallica se tatúa con las cenizas de su ídolo, el líder de Motörhead

Desde que Keith Richards se metiera dos rayas con las cenizas de su viejo, ya nada es lo mismo. Atrás quedó aquello de 'ashes to ashes' en el rock and roll. Y James Hetfield lo sabe. Hace apenas unos días, la voz de Metallica nos hacía la peineta a sus seguidores desde las redes sociales de la banda. ¿Por qué? Para mostrarnos su nuevo tatuaje realizado nada menos que con 'una pizca' de las cenizas de su buen amigo Lemmy Kilmister , de los legendarios Motorhead. El tatuaje es un as de espadas, que es, además, el nombre del disco más clásico de los británicos.

Pero si el buen Halford lleva a Kilmister al cuello, Hetfield acaba de subir la apuesta y se lo ha metido bajo la piel . Así lo anunciaba el mismo en Instagram: "Con la mano firme del amigo y tatuador @coreymillertattoo, este tatuaje. Un saludo a mi amigo e inspiración, el Sr. Lemmy Kilmister. Sin él, NO existiría Metallica . Tinta negra mezclada con una pizca de sus cenizas de cremación que tan gentilmente me fueron entregadas. Así que ahora todavía puede hacerle la peineta al mundo". O sea al resto de nosotros.

View this post on Instagram

Poco más que añadir tanto colegueo entrañable entre caballeros bárbaros. ¿Qué dices tú, Lemmy? "La gente no se vuelve mejor cuando muere; solo hablan de ellos como si lo fueran, ¡pero no es cierto! Todavía son idiotas, ¡son idiotas muertos! ... No tuve realmente una vida importante, pero al menos fue divertida". Qué no decaiga.