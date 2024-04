Bruce Springsteen acaba de sacar al mercado un nuevo recopilatorio, 'Best of Bruce Springsteen', en el que repasa 50 años de carrera, desde 'Greetings from Asbury park, NJ (1973) hasta 'Letter to You' (2020). No es ni mucho menos la primera vez que el 'Boss' mira atrás para hacer balance. Desde que en 1995 publicó 'Greatest Hits', del que despachó hasta seis millones de copias solo en EEUU, han ido llegando 'The Essential Bruce Springsteen' (2003), otro 'Greatest Hits' (2009), 'Collection:1973-2012' (2013) y 'Chapter and Verse' (2016). ¿Hacía falta otro a estas alturas? No realmente, si tenemos en cuenta que desde la última antología Springsteen solo ha publicado otros dos trabajos de estudio y uno de versiones. Y aún menos en una época en la que las playlists, los servicios de streaming a la carta y Youtube han dejado obsoleto el formato físico.