De noche, no todos los gatos son swifties. Y por mucho que hayan madrileños que adoren a Taylor Swift, hay otros que adoran más un descanso reparador. Cuestión de prioridades. El caso es que, por si no lo sabías, hay hasta una Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, una de cuyas denuncias parte de una verdad de perogrullo (que no deja de ser problemática): que el estadio no está insonorizado.