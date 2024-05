La banda australiana repite su amplio repertorio de éxitos noche tras noche en cada una de sus giras, pero uno de sus himnos más celebrados siempre se queda fuera

El tema está tan asociado a la figura del desaparecido Bon Scott que la banda dejó de interpretarlo después de su muerte

Hay pocas cosas más inmutables que el repertorio en directo de AC/DC. Probablemente no haya una banda de rock más previsible a la hora de ver en concierto. Más allá del par de piezas del último disco que traigan bajo el brazo, en cada gira sabemos que hay un buen puñado de himnos y clásicos que siempre, siempre, van a tocar, y casi hasta el orden en el que los van a tocar, porque los chicos de Angus Young son de los que no cambian una coma noche tras noche. Y a los fans les encanta que así sea. En un mundo tan incierto como el nuestro, es reconfortante saber que aún hay cosas que permanecen firmes, que nunca cambian.

Nadie se imagina ir a un concierto de los australianos y no vibrar con 'Highway to Hell', 'Back in Black', 'You Shook Me All Night Long', 'Thunderstruck' o 'For Those About to Rock (We Salute You)'. Hay como unos 12-14 temas que vienen siendo imprescindibles durante décadas en todos sus shows. En ese sentido, AC/DC son una máquina perfecta de dar a su público lo que desea. Puedes ir a ver a Bruce Springsteen y que no toque 'Born in the USA', o a Madonna y que se queden fuera la mitad de sus clásicos ochenteros, pero eso aquí no pasa... salvo por una histórica excepción.

Templando gaitas

Efectivamente, hay un himno de AC/DC que nunca interpretan en directo y que no escucharemos tampoco en sus conciertos de Sevilla -el 29 de mayo y el 1 de junio- a pesar de su inmensa popularidad. Figura entre sus 10 temas más escuchados en Spotify y su inclusión en la película 'Escuela de rock' en 2003 le confirió una renovada fama entre las nuevas generaciones. Hablamos de 'It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)', publicada en 1976 en el álbum 'High Voltage', en la que retratan las dificultades en su camino hacia el estrellato.

Si por algo destaca el tema es por la utilización de gaitas como un instrumento más para elaborar su característico sonido rock. Fue el vocalista Bon Scott quien propuso la inclusión de un instrumento de viento en teoría tan alejado del universo de la banda. Como se había comprado dos gaitas por casi 500 dólares australianos, se empeñó en tocarlas él mismo. ¿El problema? Que no sabía tocarlas y el sonido que les sacaba no era precisamente agradable.

Tuvo que ser George Young, el hermano mayor de Angus y Malcolm, quien cogió lo que Bon había conseguido sacar de la gaita y creó un bucle con ello, para que al menos sonara razonable. "Si escuchas atentamente, puedes darte cuenta de que se trata de alguien que realmente no sabe tocar la gaita, creo. Es sólo una serie de golpes la mayor parte del tiempo", explicaba Chris Sutton, autor del libro 'AC/DC: Every Album, Every Song', en el podcast Booked on Rock.

Cuando AC/DC se dejaron de gaitas

La canción llegó a tocarse 235 veces en los conciertos del grupo entre 1975 y 1979. Su toque especial hacía que fuera muy demandada en todos sus espectáculos, pero cuando Bon Scott falleció en 1980 la canción desaparecería del repertorio de la banda. Las dificultades técnicas que implicaba la preparación de las gaitas para su inclusión en el directo ayudó a tomar esta decisión, aunque que el tema estuviera tan asociado a Scott también tuvo mucho que ver.